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HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI İZLE | Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olacak. Ligin 5. sırasındaki bordo-mavililer karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak isterken Hatayspor karşısında Pepe, Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen forma giymeyecek. Burak Şeker'in düdük çalacağı maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 18:40
HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI İZLE | Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR TRABZONSPOR maçı canlı takip etmek için tıklayın

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor'a deplasmanda konuk edecek. 2023-24 sezonuna Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Bordo mavililer, Kasımpaşa karşısında 5-1'lik farklı bir galibiyet alırken, Beşiktaş'ı da 3-0'la geçti. Bu sonuçların ardından 5 hafta sonunda Trabzonspor ligde 9 puan topladı.

Hatayspor ise sezona 5-1'lik Pendikspor galibiyetiyle başladı. Bordo beyazlılar Kasımpaşa, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Vavacars Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Ligde yenilgi yaşamayan Hatayspor hanesine 7 puan yazdırdı.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki takım arasındaki karşılaşma 25 Eylül Pazartesi günü 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak maçta Burak Şeker düdük çalacak.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

HATAYSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Ghoulam, Massanga, Görkem, Fernandes, Dele Bashiru, Strandberg, Lamkel

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, A. Ömür, Bardhi, Onuachu

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