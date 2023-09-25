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HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olacak. Ligde oynadığı 5 maçta 9 puanla 5. sırada bulunan bordo-mavililer mutlak galibiyet için yarışacak. Futbolseverler arama motorlarında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'lerini araştırıyor. Peki Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 18:54 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 19:06
HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR TRABZONSPOR maçı canlı takip etmek için tıklayın

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor'a deplasmanda konuk olacak. 2023-24 sezonuna Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Bordo mavililer, Kasımpaşa karşısında 5-1'lik farklı bir galibiyet alırken, Beşiktaş'ı da 3-0'la geçti. Bu sonuçların ardından 5 hafta sonunda Trabzonspor ligde 9 puan topladı.

Hatayspor ise sezona 5-1'lik Pendikspor galibiyetiyle başladı. Bordo beyazlılar Kasımpaşa, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Vavacars Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Ligde yenilgi yaşamayan Hatayspor hanesine 7 puan yazdırdı.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

HATAYSPOR: Erce, Ghoulam, Burak, Kilama, Kamil, Massanga, Bashiru, Aburjania, Strandberg, Vindel, Lamkel

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, A. Ömür, Bardhi, Onuachu

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki takım arasındaki karşılaşma 25 Eylül Pazartesi günü 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak maçta Burak Şeker düdük çalacak.

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