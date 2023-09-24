Nino Bule sarıya abone

Karadeniz ekibinde en fazla sarı kartı teknik direktör Nenad Bjelica'nın yardımcısı Nino Bule gördü. 47 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı 5 maçta 16 sarı kartın çıktığı Trabzonspor'da futbolcuları geride bıraktı. Bule 3 defa sarı kartla cezalandırıldı. Fırtına'da oyunculara 11, teknik ekibe 5 defa sarı kart çıktı. Kulübede Nenad Bjelica ve idari menajer yardımcısı ve tercüman Ercan Ildız'ın da 1'er kartı var.
Karadeniz ekibinde en fazla sarı kartı teknik direktör Nenad Bjelica'nın yardımcısı Nino Bule gördü. 47 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı 5 maçta 16 sarı kartın çıktığı Trabzonspor'da futbolcuları geride bıraktı. Bule 3 defa sarı kartla cezalandırıldı. Fırtına'da oyunculara 11, teknik ekibe 5 defa sarı kart çıktı. Kulübede Nenad Bjelica ve idari menajer yardımcısı ve tercüman Ercan Ildız'ın da 1'er kartı var.