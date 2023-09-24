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Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Peki, Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 00:35 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 00:36
Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor'a deplasmanda konuk edecek.

2023-24 sezonuna Antalyaspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Bordo mavililer, Kasımpaşa karşısında 5-1'lik farklı bir galibiyet alırken, Beşiktaş'ı da 3-0'la geçti. Bu sonuçların ardından 5 hafta sonunda Trabzonspor ligde 9 puan topladı.

Hatayspor ise sezona 5-1'lik Pendikspor galibiyetiyle başladı. Bordo beyazlılar Kasımpaşa, Alanyaspor, Adana Demirspor ve Vavacars Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Ligde yenilgi yaşamayan Hatayspor hanesine 7 puan yazdırdı.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki takım arasındaki karşılaşma bugün 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak maçta Burak Şeker düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

HATAYSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Ghoulam, Massanga, Görkem, Fernandes, Dele Bashiru, Strandberg, Lamkel

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Visca, A. Ömür, Bardhi, Onuachu

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