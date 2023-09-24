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Antrenman çok keyifli

Süper Lig'de 2 haftadır kazanan Trabzonspor'un Hatayspor mücadelesi öncesinde çalışmaları bir hayli keyifli şekilde geçiyor. Bordo-mavililer dün dinamik ısınma ile çalışmaya başladı. Pas çalışması ile idman devam etti. Sonuçlandırma ile tamamlandı. Bordo-mavili ekip, yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşması hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yapacağı taktik idmanla tamamlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 06:50
Antrenman çok keyifli
Süper Lig'de 2 haftadır kazanan Trabzonspor'un Hatayspor mücadelesi öncesinde çalışmaları bir hayli keyifli şekilde geçiyor. Bordo-mavililer dün dinamik ısınma ile çalışmaya başladı. Pas çalışması ile idman devam etti. Sonuçlandırma ile tamamlandı. Bordo-mavili ekip, yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşması hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yapacağı taktik idmanla tamamlayacak.
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