Antrenman çok keyifli

Süper Lig'de 2 haftadır kazanan Trabzonspor'un Hatayspor mücadelesi öncesinde çalışmaları bir hayli keyifli şekilde geçiyor. Bordo-mavililer dün dinamik ısınma ile çalışmaya başladı. Pas çalışması ile idman devam etti. Sonuçlandırma ile tamamlandı. Bordo-mavili ekip, yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşması hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yapacağı taktik idmanla tamamlayacak.
Süper Lig'de 2 haftadır kazanan Trabzonspor'un Hatayspor mücadelesi öncesinde çalışmaları bir hayli keyifli şekilde geçiyor. Bordo-mavililer dün dinamik ısınma ile çalışmaya başladı. Pas çalışması ile idman devam etti. Sonuçlandırma ile tamamlandı. Bordo-mavili ekip, yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşması hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yapacağı taktik idmanla tamamlayacak.