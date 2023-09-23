Dış sahada 6 puan aldı

FIRTINA, teknik direktör Nenad Bjelica ile iç sahada daha başarılı bir grafik sergiledi. Bordo-mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Hırvat hoca ile 13 lig karşılaşmasına çıktı. 7 galibiyet, 6 mağlubiyet elde ederken, beraberlik hiç yaşamadı. Fırtına, iç sahada 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet sonunda 15 puan topladı. Deplasmanda ise 5 mağlubiyet, 2 galibiyetle 6 puanda kaldı. Bordo-mavili takım, böylece Bjelica yönetiminde 7 galibiyetin 5'ini Papara Park'ta aldı.

GOL ATTIKÇA ATIYOR

Bjelica yönetiminde elde edilen Beşiktaş galibiyetiyle zirve yarışında olacağının mesajını veren Fırtına, golcü bir sezon başlangıcı yaşıyor. Bordo-mavililer, geride kalan haftalarda 11 kez rakip fileleri havalandırıp ligin en fazla gol atan ekibi olarak dikkatleri üzerine çekti.

YÖNETIM ÇOK MEMNUN

Kadroya katılan önemli oyuncuların ardından çıkılan ilk maçta sergilenen performans yönetimi mest etti. Sezon öncesi verdiği mesajlarda, "Hocamıza her anlamda sonuna kadar güveniyoruz" ifadeleri kullanan Başkan Ertuğrul Doğan, zaman zaman gelen tepkilere paratoner olarak Bjelica'nın arkasında durduğunu vurgulamıştı.