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'Büyüksün' Trabzonspor! İşte Bjelica'nın devleri

Teknik direktör Bjelica döneminde yapılan transferlerin boy ortalaması 1.84 olarak kayıtlara geçti. En uzun isim 2.01 ile forvet Onuachu, en kısası 1.70 ile orta saha Fountas oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
'Büyüksün' Trabzonspor! İşte Bjelica'nın devleri

Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan ve toplamda 16 yeni isimle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, takım boyunu uzattı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın talebi doğrultusunda kadroya katılan oyuncuların boy ortalaması 1.86 oldu. Özellikle savunma, orta saha ve hücum hattında Fırtına, boy ortalamalarıyla rakiplerinin bir hayli önüne geçti. Bordo-mavililerde en uzun boylu futbolcu 2.01 ile Nijeryalı forvet Onuachu olurken, Baniya ve Benkovic de 1.94 ile öne çıktı.

EN KISASI ABDÜLKADİR

Ön libero Mendy de 1.91 boyuyla dikkat çekerken, İspanyol savunma oyuncusu Fernandez'in boyu 1.90. Takımın boyu geçen sezona göre oldukça uzamış oldu. Diğer yeni transferler Pepe 1.83, Berat Özdemir 1.87, Onuralp Çevikkan 1.91, Mehmet Can Aydın 1.80, Kourbelis 1.81, Teklic 1.82, Göktan 1.76, Orsic 1.79 ve Fountas'ın 1.70 boyu bulunuyor. Bjelica'nın transferlerinden en kısası Fountas (1.70) olurken, takımdaki boyu en kısa futbolcu Abdülkadir Ömür (1.68 cm).

Karadeniz devi, Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Futbolcular, Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma ve koordinasyon yaptı. Rondo ile devam eden idman, sonuçlandırma ve dar alanda oyun ile tamamlandı.

EVİNDE BİR BAŞKA

Bordo mavililer, iç sahada bütün maçlarda rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bordo-mavililer, sahasındaki 6 karşılaşmada 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Kendi sahasında 2.83 gol ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 0.83 ortalama ile maçlarını oynadı.

10 santim daha uzun

Geçen sezon takımın genel boy ortalaması 1.73'tü. Bu sezonki tüm takımın boy ortalaması ise 1.83 santimetre seviyelerine çıkmış durumda. Takımın fiziksel özelliklerinde ciddi artış gözlenirken, ligde son Beşiktaş derbisinde takımın ilk 11'inin boy ortalaması da 1.86 oldu. Stoper tandemindeki iki isim Baniya ve Benkovic, 1.94'lük boylarıyla hava toplarında geçit vermiyor.

Son yapılan transferlerin ardından artık forma aslanın ağzında. Kadro derinliğinin sağlanmasıyla birlikte hemen her bölge için rekabet ortamı iyice artarken, oyuncuların istekli olmalarının yanında mücadeleleri Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'yı fazlasıyla mutlu ediyor.

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