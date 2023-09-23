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Bardhi devam peşinde

Çaykur Rizespor karşısında 1 asist yapan ve Kasımpaşa maçında 2 gol atan 28 yaşındaki on numara, son olarak Beşiktaş mücadelesinde de 1 gol pası vererek skora etki etti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Bardhi devam peşinde

Çaykur Rizespor karşısında 1 asist yapan ve Kasımpaşa maçında 2 gol atan 28 yaşındaki on numara, son olarak Beşiktaş mücadelesinde de 1 gol pası vererek skora etki etti. Bardhi, gözüne şimdi Hatayspor'u kestirdi. Seriye bağlayan Kuzey Makedonyalı yıldız, bu maçı da boş geçmek istemiyor.

Fırtına 1 kez yenildi

Karadeniz devi ile Atakaş Hatayspor, pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele ile tarihinde 15. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Fırtına, Hatayspor ile daha önce karşılaştığı 14 mücadeleden 7 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrılırken, 1 kez de mağlup oldu. Bordo mavili ekip, bordo-beyazlı takıma karşı tarihindeki ilk yenilgisini Ocak 2023'te 2-1'lik skorla almıştı.

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