AFAD’A 6 milyon TL

Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinde depremzedelerin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren Trabzonspor'un AFAD'a yaptığı bağış, genel kurulda görüşüldü.
Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinde depremzedelerin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren Trabzonspor'un AFAD'a yaptığı bağış, genel kurulda görüşüldü. Bordo-mavililerin, 1 Haziran 2022 ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında AFAD'a 6 milyon 578 bin 204 lira yardım yaptığı genel kurul onayına sunuldu ve kabul edildi.