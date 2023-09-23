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AFAD’A 6 milyon TL

Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinde depremzedelerin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren Trabzonspor'un AFAD'a yaptığı bağış, genel kurulda görüşüldü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
AFAD’A 6 milyon TL
Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinde depremzedelerin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren Trabzonspor'un AFAD'a yaptığı bağış, genel kurulda görüşüldü. Bordo-mavililerin, 1 Haziran 2022 ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında AFAD'a 6 milyon 578 bin 204 lira yardım yaptığı genel kurul onayına sunuldu ve kabul edildi.
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