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Kıran kırana idman

Hatayspor’a hazırlanan Fırtına’da oyuncular çok hırslı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 06:50
Kıran kırana idman

Fırtına, Süper Lig'in 6. haftasında karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililerin dünkü idmanı kıran kırana geçti. Minyatür kale maçında Berat Özdemir ile top kapma mücadelesi veren Umut Bozok kaval kemiğine aldığı darbeye kısa süreli yerde kaldı. Durumu ciddi olmayan futbolcu idmana devam etti. Mendy ve Teklic'in mücadelesinde ise Hırvat oyuncu iki kez yerde kaldı. Ardından sağlık ekipleri müdahale etti. Teklic bir süre sahanın dışında kalarak mücadelenin bitmesini bekledi.

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