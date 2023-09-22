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Gözler Onuachu’da

Derbide yapan Nijeryalı golcü, Hatayspor’a karşı da hücumda en önemli kozlardan olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 06:50
Gözler Onuachu’da

Yeni transferlerden Paul Onuachu, Beşiktaş derbisinde attığı golle kalitesini göstermişti. Kısa sürede uyum sağlayan 29 yaşındaki forvet, Hatayspor karşısında da ileri uçta görev yapacak. En önemli kozlardan olacak Nijeryalı golcü bu maçta da ağları sarsmak istiyor. Teknik direktör Bjelica da 2.01'lik boyuyla hava toplarında etkili olan Onuachu'nun bu özelliğini kullanmayı hedefliyor. Kenar oyuncularına orta yapma talimatı veren Hırvat teknik adam, Nijeryalı yıldızı yine golle buluşturmayı planlıyor. Onuachu da idmanlarda takım arkadaşlarıyla özel olarak çalışmalar yapıyor.

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