Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas rüzgarı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Trabzonspor'un ikinci golünü kaydeden Bakasetas, bordo-mavili takımın mevcut kadrosunda en fazla gol katkısı sağlayan oyuncu konumunda. Yunan maestro, ligde 5 hafta sonunda Bardhi ve Enis Destan ile ikişer golle takımına en çok skor katkısı sağlayan isimler arasında geliyor. Trabzonspor'a 2020-21 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 30 yaşındaki yıldız, şimdiye dek 108 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri 30 kez havalandırdı. Bakasetas'ı, kadroda bulunan oyuncular arasında 25 golle Abdülkadir Ömür takip etti.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Bakasetas, Trabzonspor'da 2021-22 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Yunan orta saha, 2022-2023 sezonu öncesinde Sivas'ı 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren bordo-mavililerin kadrosunda yer aldı ve 1 gol attı.

SEZONDAKİ GOL KATKILARI

2020-21'in 22. haftasındaki Beşiktaş derbisinde oynamaya başlayan Bakasetas, sezonu 19 lig maçında 6 gol ile bitirdi. İkinci sezonunda 34 lig maçında 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 1 gol atan Yunan maestro, 2022-23'te patlama yaptı. 30 yaşındaki yıldız, ligde 27 maçta 8, Avrupa Ligi'nde 6 maçta 3, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 maçta 1, Süper Kupa maçında 1 gol attı. Türkiye Kupası'nda 3, Konferans Ligi'nde 2 maç oynayıp 41 resmi maçta 13 gol kaydetti. Bakasetas, bu sezon ise 5 lig maçında rakip filelere 2 gol gönderdi. 21 de asist yaptı.

BJELICA'NIN EN PAHALI KADROSU

Önemli isimleri kadrosuna katan bordo-mavililer, takım değerini de 135 milyon euro'ya yükseltti. Karadeniz devinin teknik direktörü Bjelica, kariyerinin en pahalı ve en geniş kadrosunu çalıştırıyor. Hırvat hocanın, 2020-22'de çalıştırdığı Osijek 17 milyon euro, 2018-20'de görev aldığı Dinamo Zagreb 80 milyon euro, 2016-18'de başında bulunduğu Lech Poznan 32 milyon euro, 2014-15'te teknik direktörlüğünü yaptığı Calcio 48 milyon euro, 2013-14'te teknik patronu olduğu Wien 18 milyon 500 bin euro değerindeydi.

8 OYUNCU GOL ATTI

Karadeniz devinde, Süper Lig'in ilk 5 haftasında 8 oyuncu golle tanıştı. Bakasetas, Bardhi ve Enis Destan 2'şer, Denswill, Benkovic, Göktan Gürpüz, Visca ve Onuachu da 1'er kez fileleri sarstı.