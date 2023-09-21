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Pepe’ye özel program

Sezonun flaş transferlerinden Pepe, fiziksel olarak hazır olmadığı gerekçesiyle Beşiktaş derbisinde forma giyememişti. Fildişi Sahilli sağ kanada takımla aynı seviyeye ulaşabilmesi için özel bir program verildi. Eksikliklerini giderecek olan 28 yaşındaki yıldızın, milli maç arasına kadar hazır olması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Pepe’ye özel program
Sezonun flaş transferlerinden Pepe, fiziksel olarak hazır olmadığı gerekçesiyle Beşiktaş derbisinde forma giyememişti. Fildişi Sahilli sağ kanada takımla aynı seviyeye ulaşabilmesi için özel bir program verildi. Eksikliklerini giderecek olan 28 yaşındaki yıldızın, milli maç arasına kadar hazır olması bekleniyor.
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