Pepe’ye özel program

Sezonun flaş transferlerinden Pepe, fiziksel olarak hazır olmadığı gerekçesiyle Beşiktaş derbisinde forma giyememişti. Fildişi Sahilli sağ kanada takımla aynı seviyeye ulaşabilmesi için özel bir program verildi. Eksikliklerini giderecek olan 28 yaşındaki yıldızın, milli maç arasına kadar hazır olması bekleniyor.
Sezonun flaş transferlerinden Pepe, fiziksel olarak hazır olmadığı gerekçesiyle Beşiktaş derbisinde forma giyememişti. Fildişi Sahilli sağ kanada takımla aynı seviyeye ulaşabilmesi için özel bir program verildi. Eksikliklerini giderecek olan 28 yaşındaki yıldızın, milli maç arasına kadar hazır olması bekleniyor.