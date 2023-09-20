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Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması! Beşiktaş maçında sakatlanmıştı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3 golle geçen Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı teknik heyetin canını sıkmıştı. 24 yaşındaki futbolcunun sakatlık durumu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 15:59 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 16:30
Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması! Beşiktaş maçında sakatlanmıştı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür ile ilgili son dakika gelişmesi...

Başarılı oyuncunun MR sonuçları belli oldu. Ömür'ün MR sonuçlarında herhangi bir soruna rastlanmadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-0'la geçen Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı canları sıkmıştı. Kasık bölgesinden yaşadığı sakatlıkdan dolayı oyundan çıkmak kalan Abdülkadir Ömür'ün MR'ı çekildi. Çekilen MR sonucu genç futbolcunun kasık bölgesinde herhangi bir sakatlık durumuna rastlanılmadı.

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