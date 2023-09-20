Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması! Beşiktaş maçında sakatlanmıştı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür ile ilgili son dakika gelişmesi...

Başarılı oyuncunun MR sonuçları belli oldu. Ömür'ün MR sonuçlarında herhangi bir soruna rastlanmadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-0'la geçen Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı canları sıkmıştı. Kasık bölgesinden yaşadığı sakatlıkdan dolayı oyundan çıkmak kalan Abdülkadir Ömür'ün MR'ı çekildi. Çekilen MR sonucu genç futbolcunun kasık bölgesinde herhangi bir sakatlık durumuna rastlanılmadı.