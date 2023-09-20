Trabzonspor'da 8 oyuncu skor üretti

Trendyol Süper Lig'de ilk 5 haftanın en skorer takımı olan Trabzonspor'da 8 oyuncu rakip fileleri havalandırdı. Haftayı 3-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle kapatan bordo-mavili takım, Süper Lig'de 11 gole ulaşmayı başardı. Bardhi, Bakasetas ve Enis Destan 2'şer golle takımına katkı sağlarken, Denswil, Benkovic, Göktan, Onuachu ve Visca da 1'er kez ağlara havalandırdı.

5 MAÇIN 4'ÜNDE GOL ATTI

Fırtına, ligde 5 maçın 4'ünde skor üretti. İlk hafta Antalyaspor'u Denswil'in golüyle 1-0 mağlup ederken, ikinci hafta Galatasaray'a 2-0 yenildi. 3. haftada Bakasetas ile Enis Destan'ın gollerine karşın Rizespor'a 3-2 kaybeden Trabzonspor, 4. haftada Kasımpaşa'yı Bardhi (2), Enis, Benkovic ve Göktan Gürpüz'ün golleriyle 5-1 yendi. Beşiktaş'ı da Onuachu, Visca ve Bakasetas'ın golleriyle yendi.