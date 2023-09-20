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Trabzonspor'da 8 oyuncu skor üretti

Trendyol Süper Lig'de ilk 5 haftanın en skorer takımı olan Trabzonspor'da 8 oyuncu rakip fileleri havalandırdı. Haftayı 3-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle kapatan bordo-mavili takım, Süper Lig'de 11 gole ulaşmayı başardı. Bardhi, Bakasetas ve Enis Destan 2'şer golle takımına katkı sağlarken, Denswil, Benkovic, Göktan, Onuachu ve Visca da 1'er kez ağlara havalandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da 8 oyuncu skor üretti

Trendyol Süper Lig'de ilk 5 haftanın en skorer takımı olan Trabzonspor'da 8 oyuncu rakip fileleri havalandırdı. Haftayı 3-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle kapatan bordo-mavili takım, Süper Lig'de 11 gole ulaşmayı başardı. Bardhi, Bakasetas ve Enis Destan 2'şer golle takımına katkı sağlarken, Denswil, Benkovic, Göktan, Onuachu ve Visca da 1'er kez ağlara havalandırdı.

5 MAÇIN 4'ÜNDE GOL ATTI

Fırtına, ligde 5 maçın 4'ünde skor üretti. İlk hafta Antalyaspor'u Denswil'in golüyle 1-0 mağlup ederken, ikinci hafta Galatasaray'a 2-0 yenildi. 3. haftada Bakasetas ile Enis Destan'ın gollerine karşın Rizespor'a 3-2 kaybeden Trabzonspor, 4. haftada Kasımpaşa'yı Bardhi (2), Enis, Benkovic ve Göktan Gürpüz'ün golleriyle 5-1 yendi. Beşiktaş'ı da Onuachu, Visca ve Bakasetas'ın golleriyle yendi.

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