Nenad Bjelica: Başkan da rahatladı!

Beşiktaş galibiyetinin yankıları devam ederken, teknik direktör Nenad Bjelica, maç sonrası Başkan Ertuğrul Doğan'ın stat dışında kendisini tebrik ettiğini açıkladı. Hırvat basınına konuşan 52 yaşındaki hoca, o anları böyle anlattı: "Pek fazla konuşmadık. Sonuçtan dolayı bizi tebrik etti, öptü ve sarıldı. Onu anlıyorum çünkü o da çok fazla baskı altında. Sorunları ve borçları olan bir kulübün başına geçti. Bunu onarmak ve takıma yatırım yapmak kolay olmadı. Birlikte şu anda sahip olduğumuz kadroyu oluşturduk, bunun sadece başlangıç olduğuna inanıyorum."

"GURUR DUYUYORUM"

"Böyle bir kulübün teknik direktörü olmak muhteşem. Bu bizim için çok önemli bir zaferdi" diyen Bjelica, şöyle devam etti: "Beşiktaş büyük bir kulüp ve güven kazanmamız için böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Çok fazla duygu vardı. Muhteşem bir atmosfer olacağını biliyorduk. Böyle bir atmosferde maça liderlik etmek ve böyle bir kulübün teknik direktörü olmak muhteşemdi. Sonuçtan gurur duyuyorum, umarım taraftarlar da bu sezon her şeyden gurur duyacaktır."