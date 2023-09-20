Eren Elmalı formayı kaptı

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla tam 47 maça çıkan Eren Elmalı, 3 asist yapmıştı. 23 yaşındaki sol bek, takımın bu sezonda da değişilmez ismi olmaya devam ediyor. Bu sezon bir karşılaşma kaçıran Eren 4 maçta forma giydi.

3 TEKLİF ALMIŞTI

Geride kalan sezon öne çıkan isimlerden olan Eren Elmalı süreç içinde en fazla bonservis getiren oyuncu oldu. Nantes'ten 4.5 milyon euro teklif alan 23 yaşındaki sol bek için daha sonra Torino ve Genoa teklif yaptı ancak yönetim reddetti.

3.6 MİLYONA GELMİŞTİ

Sezon sonunda Trabzonspor'un satış potansiyeli yüksek isim olarak öne çıkan Eren Elmalı, 3 milyon 600 bin euro bedelle transfer edilmişti. Milli takıma seçilmesi beklenen genç savunma oyuncusu için gelecek yıl daha yüksek bedeller bekleniyor.