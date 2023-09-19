Şampiyonluk yolu gibi

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Trabzonspor, ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti. Bordo- mavililer, bu alanda ligin zirvesinde yer almayı başardı. Önceki hafta Kasımpaşa'yı 5-1'le geçen Fırtına sadece son iki maçında 8 gol kaydetti. Trabzonspor, ligin ilk maçında Antalyaspor'u 1-0 yenerken, Galatasaray'a 2-0 ve Çaykur Rizespor'a 3-2 kaybetmişti. Karadeniz devi 5 haftada sadece Cimbom'a gol atamadı. Geçen yıl ilk 5 maçta 4 kez fileleri sarsan Fırtına, şampiyonluk sezonu 2021- 22'de de ilk 5 maçta 11 gol atmıştı.