Haberler Trabzonspor Şampiyonluk yolu gibi

Şampiyonluk yolu gibi

Süper Lig’de ilk 5 haftada rakip fileleri 11 kez sarsan Trabzonspor, en skorer takım oldu. Fırtına, şampiyonluk sezonu 2021-22’de de ilk 5 maçta 11 gol atmıştı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Şampiyonluk yolu gibi

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Trabzonspor, ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti. Bordo- mavililer, bu alanda ligin zirvesinde yer almayı başardı. Önceki hafta Kasımpaşa'yı 5-1'le geçen Fırtına sadece son iki maçında 8 gol kaydetti. Trabzonspor, ligin ilk maçında Antalyaspor'u 1-0 yenerken, Galatasaray'a 2-0 ve Çaykur Rizespor'a 3-2 kaybetmişti. Karadeniz devi 5 haftada sadece Cimbom'a gol atamadı. Geçen yıl ilk 5 maçta 4 kez fileleri sarsan Fırtına, şampiyonluk sezonu 2021- 22'de de ilk 5 maçta 11 gol atmıştı.

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