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TRABZONSPOR HABERİ: General Mendy! Herkesi mest etti

Trabzonspor’un yeni transferi Batista Mendy, ilk maçında mest etti. Rakip atakları kesti, golle sonuçlanan hücumları başlattı, 30 metreden direğe takıldı ve daha ilk maçında performansıyla tüm futbolseverden geçer not aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: General Mendy! Herkesi mest etti

Fırtına'nın 4.4 milyon euro ile bu sezonki en yüksek maliyetli transferi olan Batista Mendy, ilk maçındaki performansı ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. 23 yaşındaki ön libero kendisi için yaklaşık 1.5 aylık uğraş verilen transfer sürecinin karşılığını Beşiktaş derbisindeki performansı ile gösterdi. Atılan üç golün ikisinin başlangıcında yer alan ve orta sahada dinamizmi ile takımı ateşleyen isim olan Fransız yıldız, defansı da rahatlatarak, savunma bloğunun daha rahat yerleşmesine imkan tanımış oldu. 1.91 boyundaki futbolcu ilk maçında sahadan galibiyet ile ayrıldığı için mutlu olduğunu belirterek, takıma hızlı adapte olduğunu söyledi.

KARŞILAMA BENI MOTİVE ETTİ

Mendy, "İlk maçı kazanmamız ve bunu derbide Beşiktaş karşısında başarmamız çok önemliydi. Buraya geldiğim ilk hafta U19 takımına karşı bir hazırlık maçı yapmıştık. Bütün hafta takımla beraber idmanlara çıktım. Hızlı adapte olabildim" dedi. Bordo-mavili taraftarların desteğinin kendisine motivasyon sağladığını kaydeden orta saha, "Taraftarlarımız Beşiktaş derbisinde süperdi. Harikaydılar. 90 dakika boyunca bizi desteklediler. Havalimanında da beni karşılamaları gerçekten çok iyiydi. Bana Beşiktaş karşısında motivasyonu veren faktörlerden bir tanesi de oydu" dedi.

ENFES BİR VURUŞ YAPTI

Beşiktaş karşısında ilk kez forma giymesine rağmen galibiyetin kahramanlarından olan Batista Mendy, herkesten tam not aldı. 45+2'de 30 metreden gönderdiği füze üst direkten dönen 23 yaşındaki ön libero, gol ataklarını başlatan isimdi.

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