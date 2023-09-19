Haberler Trabzonspor 7 maç 5 galibiyet

7 maç 5 galibiyet

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında evinde Beşiktaş’ı 3-0 mağlup eden Trabzonspor, Bjelica ile iç sahada daha başarılı bir grafik sergiledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
7 maç 5 galibiyet

Bordo- mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Hırvat hoca ile 13 lig karşılaşmasına çıktı. 7 galibiyet, 6 mağlubiyet elde ederken, beraberlik hiç yaşamadı. Fırtına, iç sahada 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet sonunda 15 puan topladı. Deplasmanda ise 5 mağlubiyet, 2 galibiyetle 6 puanda kaldı. Bordo-mavili takım, böylece Bjelica yönetiminde 7 galibiyetin 5'ini Papara Park'ta aldı.

TEK YENİLGİ RİZE'DEN

Bordo mavililer, sahasında geçen sezon Ankaragücü'nü 2-0, Karagümrük'ü 4-1, Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, bu sezon ise Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0 yenerken, iç sahada Bjelica yönetimindeki tek mağlubiyetini Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik sonuçla yaşadı.

6 MAÇTA 17 GOL

Trabzonspor, iç sahada bütün maçlarda rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bordo-mavililer, sahasındaki 6 karşılaşmada 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. 2,83 gol ortalaması kendi evinde yakalayan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 0,83 ortalama ile maçlarını oynadı.

DİĞER
Yedi Bela Hüsnü'nün düzenbaz Cemal'i Şevket Altuğ'un 52 yıllık eşinin Yeşilçam'ın güzeli olduğunu biliyor muydunuz?
Halk TV patronunun kaçak villasına İBB seyirci kaldı! Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde hala çıt yok
Müthiş başlangıç! Real ve City'e kafa tutuyor
Kartal’da isyan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
General Mendy! Herkesi mest etti
Mahşerin dört atlısı!
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
KAAN KAZGAN SAVAŞ CEBECİ KAVGASI! İşte o anlar...
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona - Royal Antwerp maçı saat kaçta? Barcelona - Royal Antwerp maçı saat kaçta? 08:20
Young Boys - Leipzig maçı saat kaçta? Young Boys - Leipzig maçı saat kaçta? 08:12
Young Boys - Leipzig maçı saat kaçta? Young Boys - Leipzig maçı saat kaçta? 08:08
Milan - Newcastle United maçı saat kaçta? Milan - Newcastle United maçı saat kaçta? 08:03
Milan - Newcastle United maçı saat kaçta? Milan - Newcastle United maçı saat kaçta? 07:59
Lazio - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Lazio - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 07:55
Daha Eski
Feyenoord - Celtic maçı saat kaçta? Feyenoord - Celtic maçı saat kaçta? 07:50
TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ İZLE TÜRKİYE PERU VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ İZLE 06:04
Ne Karagümrük, ne Hatay Ne Karagümrük, ne Hatay 01:11
Beraberliğe üzülecekken... Beraberliğe üzülecekken... 01:09
Siftahgücü! Siftahgücü! 01:05
Feyzullah'tan bronz geldi Feyzullah'tan bronz geldi 01:02