7 maç 5 galibiyet

Bordo- mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Hırvat hoca ile 13 lig karşılaşmasına çıktı. 7 galibiyet, 6 mağlubiyet elde ederken, beraberlik hiç yaşamadı. Fırtına, iç sahada 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet sonunda 15 puan topladı. Deplasmanda ise 5 mağlubiyet, 2 galibiyetle 6 puanda kaldı. Bordo-mavili takım, böylece Bjelica yönetiminde 7 galibiyetin 5'ini Papara Park'ta aldı.

TEK YENİLGİ RİZE'DEN

Bordo mavililer, sahasında geçen sezon Ankaragücü'nü 2-0, Karagümrük'ü 4-1, Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, bu sezon ise Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0 yenerken, iç sahada Bjelica yönetimindeki tek mağlubiyetini Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik sonuçla yaşadı.

6 MAÇTA 17 GOL

Trabzonspor, iç sahada bütün maçlarda rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bordo-mavililer, sahasındaki 6 karşılaşmada 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. 2,83 gol ortalaması kendi evinde yakalayan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 0,83 ortalama ile maçlarını oynadı.