Uğurcan'a büyük destek

Trabzonsporlu taraftarlar maç öncesinde milli takımdaki performansı nedeniyle ağır eleştirilere ve tepkilere maruz kalan kaptan Uğurcan Çakır lehine destek tezahüratında bulundu. Uğurcan da kendisine gösterilen sevgiye kayıtsız kalmadı ve tribünleri dolduran bordo-mavili futbolseverlere alkışlarla karşılık verdi. Uğurcan, derbide de gösterdiği performansla da yine adından söz ettirdi.
Trabzonsporlu taraftarlar maç öncesinde milli takımdaki performansı nedeniyle ağır eleştirilere ve tepkilere maruz kalan kaptan Uğurcan Çakır lehine destek tezahüratında bulundu. Uğurcan da kendisine gösterilen sevgiye kayıtsız kalmadı ve tribünleri dolduran bordo-mavili futbolseverlere alkışlarla karşılık verdi. Uğurcan, derbide de gösterdiği performansla da yine adından söz ettirdi.