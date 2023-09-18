Pepe’nin süreye ihtiyacı var

Bordo mavili takımın hocası Nenad Bjelica, yeni transfer Nicolas Pepe'nin son durumu hakkında bilgi verdi. Hırvat çalıştırıcı "Pepe sizin de bildiğinizi gibi uzun süre takım antrenmanlarından uzak kaldığı için hazır hale gelebilmek için bir kaç haftalık hazırlanma sürecine ihtiyacımız var. Ancak katkıda bulunacağından şüphemiz yok. Bizde ona bu konuda yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.
Bordo mavili takımın hocası Nenad Bjelica, yeni transfer Nicolas Pepe'nin son durumu hakkında bilgi verdi. Hırvat çalıştırıcı "Pepe sizin de bildiğinizi gibi uzun süre takım antrenmanlarından uzak kaldığı için hazır hale gelebilmek için bir kaç haftalık hazırlanma sürecine ihtiyacımız var. Ancak katkıda bulunacağından şüphemiz yok. Bizde ona bu konuda yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.