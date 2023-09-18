İşte Edin Visca

Yaşadığı art arda ağır sakatlıklar sebebiyle geçen sezon ritim bulamayan Edin Visca bu döneme iyi bir giriş yaptı. Antalyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarını boş geçen Boşnak yıldız bildiğimiz kalitesini konuşturmaya başladı. 5-1 kazanılan Kasımpaşa mücadelesinde asist yapan 33 yaşındaki oyuncu dün de Beşiktaş maçında talebayı değiştirdi. Batista Mendy ile başlayan atakta Trezeguet'nin asistinde ağları sarstı. Bu sezon ilk golünü kaydetti. Fırtına orta sahada topu kazandıktan tam 9.3 saniye içinde golü bulmayı başardı. Edin Visca, Süper Lig'de 131. defa fileleri havalandırmış oldu.
Yaşadığı art arda ağır sakatlıklar sebebiyle geçen sezon ritim bulamayan Edin Visca bu döneme iyi bir giriş yaptı. Antalyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarını boş geçen Boşnak yıldız bildiğimiz kalitesini konuşturmaya başladı. 5-1 kazanılan Kasımpaşa mücadelesinde asist yapan 33 yaşındaki oyuncu dün de Beşiktaş maçında talebayı değiştirdi. Batista Mendy ile başlayan atakta Trezeguet'nin asistinde ağları sarstı. Bu sezon ilk golünü kaydetti. Fırtına orta sahada topu kazandıktan tam 9.3 saniye içinde golü bulmayı başardı. Edin Visca, Süper Lig'de 131. defa fileleri havalandırmış oldu.