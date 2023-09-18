Hırvatlar hayran kaldı

Derbi maça Hırvatistan'dan büyük ilgi vardı. Hırvat basınından Germanijak'ın muhabiri Alen Lesicki tesisleri gezdi ve derbi maçını takip etti. İzlenimlerini aktardı. Lesicki "Türkiye'de taraftarlar takımlarına çok bağlılar. Buraya gelince anlıyorsunuz. Taraftarlar oyuncuları çok seviyorlar. Arabaların önüne atlayarak fotoğraf çekiliyorlar. İmzalar alıyorlar" ifadelerini kullandı
Derbi maça Hırvatistan'dan büyük ilgi vardı. Hırvat basınından Germanijak'ın muhabiri Alen Lesicki tesisleri gezdi ve derbi maçını takip etti. İzlenimlerini aktardı. Lesicki "Türkiye'de taraftarlar takımlarına çok bağlılar. Buraya gelince anlıyorsunuz. Taraftarlar oyuncuları çok seviyorlar. Arabaların önüne atlayarak fotoğraf çekiliyorlar. İmzalar alıyorlar" ifadelerini kullandı.