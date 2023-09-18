Fırtına'dan gövde gösterisi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta ağırladığı Beşiktaş'ı 3-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. Yeni transferler Onuachu ve Mendy'nin futbol resitali sunduğu; Bardhi, Bakasetas, Visca ve Trezeguet'nin enfes oynadığı derbide bordo-mavili tüm futbolcular muhteşemdi. Milli ara öncesi Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup eden Fırtına, ezeli rakibini de farklı geçerek lige ağırlığını koydu. Bu galibiyet birçok ilki de beraberinde getirdi. Karadeniz devi, çok uzun süre sonra bir derbi karşılaşmasını 3 puanla bitirdi.

EN SON F.BAHÇE'Yİ YENMİŞTİ

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son galibiyetini, geçen sezonun 14. haftasında 24 Aralık 2022 tarihinde Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 yenerek elde eden bordo- mavililer, daha sonra üç puan sevinci yaşayamamıştı. Rakipleri önünde çıktığı son 4 müsabakada 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayan Trabzonspor, galibiyet elde edememişti. Karadeniz devi, Beşiktaş'ı mağlup ederek 266 gün sonra bu rakiplerine karşı çıktığı bir maçta galibiyet özlemini sonlandırdı.

MENDY'DEN FÜZE

Fırtına'nın bu yıl 4.4 milyon euro ile en pahalı transferi olan Mendy, ilk maçında muhteşem oynadı. Maç boyunda her topu olumlu kullanan 23 yaşındaki Fransız ön libero, 45+2'nci dakikada yılın golünü atacakken direğe takıldı. Ceza sahasının dışında topu önünde bulan Mendy, sağ ayağının içiyle gelişine müthiş vurdu. 30 metreden gönderilen bu füze Mert'i geçip üst direkte patlayan top oyun alanına geri döndü. İlk maçında gole çok yaklaşan Fransız oyuncu, etkili futboluyla sosyal medyayı salladı.

TRABZON'DAKİ GELENEK SÜRDÜ

Fırtına, sahasında yaptığı lig maçlarında Beşiktaş'a karşı üstün. İki takım Trabzon'da 50 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 24'ünü kazandı. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 11 maçta ise eşitliği bozamadı. Trabzonspor 71, Kartal ise 61 gol attı.

FIRTINA GALİBİYETLERİ EŞİTLEDİ: 37

Trabzonspor, dün ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek galibiyet sayısını eşitledi. Dünkü derbi öncesi siyah-beyazlıların galibiyetlerde 1 farklı üstünlüğü bulunuyordu. Geride kalan 101 Trendyol Süper Lig müsabakasında Trabzonspor 37, Beşiktaş 37 galibiyet aldı, 27 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 142 gole, Fırtına 118 golle karşılık verdi. Bordo-mavililer dün Kara Kartal karşısında net bir galibiyet elde etti.

BOĞAZI KANADI

Derbinin uzatma dakikalarında saha bir anda gerildi. Bir pozisyon sonrası Rosier, Bakasetas'ın boğazını sıkarak morarmasına neden oldu. Hakem Volkan Bayarslan bu pozisyonda Bakasetas ve Rosier'e kart gösterdi. Trabzonspor maç sonrası, "Rosier'in futbolcumuz Bakasetas'a karşı yapmış olduğu müdahale sonrası futbolcumuzun boğazında oluşan çizik ve kanama fotoğrafı ektedir" paylaşımı yaptı.

MEHMET CAN PIRLANTA GİBİ

Trabzonspor'un Schalke'den kiraladığı Mehmet Can Aydın yine muhteşem bir performans sergiledi. Kartal'ın sol kanat oyuncularını dinamizmi ve gücüyle bezdirdi. 21 yaşındaki sağ bek maç boyunca 6 defa topu engelledi. 2 defa pas arası yaptı. Rakipleriyle girdiği 10 ikili mücadelenin 9'unu kazanmayı başardı. Kusursuz oyunuyla maç sonunda Bjelica'dan tebrik aldı.

PEPE KUTLAMAYA KATILDI

Yeni transfer Nicolas Pepe maçın ardından hemen sahaya koştu. Takım arkadaşlarını tebrik eden 28 yaşındaki dünya yıldızı galibiyet sevincini doyasıya yaşadı.