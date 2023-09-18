Dev adamdan müthiş açılış

Nefeslerin kesildiği derbide gözler Paul Onuachu'nun üzerindeydi. Teknik direktör Bjelica yeni transfere ilk 11'de şans verdi. 29 yaşındaki futbolcu sahada kaldığı sürede harika bir maç çıkardı. Sadece hücumda değil, savunmada da etkili işler yaptı. Dakikalar 29'u gösterirken Enis Bardhi nefis bir çalımla önünü boşalttı. Topu Paul Onuachu'ya kaldırdı. 2.01 boyundaki dev adam çok iyi yükseldi, adeta ayakta çıkmış bir şut hızında kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Mert Günok topu ancak ağlarında görebildi. Onuachu böylece Süper Lig kariyerini derbi golüyle açtı.

DUVAR ÖRDÜ

Trabzonspor'un yeni yıldızı Paul Onuachu savunma görevlerini de yerine getirdi. Rakibin kullandığı duran toplarda savunmaya yardım eden Nijeryalı yıldız 3 defa meşin yuvarlığı uzaklaştırmayı başardı. Müthiş bir performans gösteren Paul Onuachu ikinci devrede bir topa koşarken ağrı hissetti. Kendini zorlamak istemeyen tecrübeli hücum oyuncusu 47. dakikada kenara geldi. Yerini genç Enis Destan'a bıraktı. Onuachu kenara gelirken 40 bin Trabzonspor taraftarı ayağa kalkarak süper yıldızlarını alkışlarla karşıladılar. 29 yaşındaki futbolcu da alkışlarla tribünlere karşılık verdi.

SÖRLOTH'TAN SONRA İLK

Paul Onuachu ilk maçında şovunu yaptı. Nijeryalı yıldız ilk isabetli şutunda ağları havalandırdı. Böylece Ağustos 2019'da Alexander Sörloth'tan sonra Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk lig maçında ağları sarsan ilk forvet oldu.

GOL ATMAK GURUR VERİCİ

"Doğa size ne verdiyse, onu kabul etmelisiniz. Bazen kısa birinin yaptığını, uzun boylu biri yapamaz. Bazen uzun boylu birinin yaptığını, kısa boylu yapamaz. Doğa size ne veriyorsa, kabul edin. İlk maçımda gol atmak benim için gurur verici. Herkes büyük bir mücadele verdi. Sakatlığımın çok ciddi olmadığını düşünüyorum. Daha kötüye gitmemesi için oyundan çıktım"