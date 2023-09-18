Berat 72’de oyuna girdi

Trabzonspor'a geri dönen Berat Özdemir dünkü derbinin ikinci yarısında şans buldu. 25 yaşındaki futbolcu 72. dakikada Edin Visca'nın yerine oyuna dahil oldu. Berat oyuna girdikten sonra yine çok mücadeleciydi. Başarılı futbolcu karşılaşma sonrasında bordo-mavili tribünleri selamladı. Trabzonspor'a döndüğü için mutluluğunu dile getirdi.
Trabzonspor'a geri dönen Berat Özdemir dünkü derbinin ikinci yarısında şans buldu. 25 yaşındaki futbolcu 72. dakikada Edin Visca'nın yerine oyuna dahil oldu. Berat oyuna girdikten sonra yine çok mücadeleciydi. Başarılı futbolcu karşılaşma sonrasında bordo-mavili tribünleri selamladı. Trabzonspor'a döndüğü için mutluluğunu dile getirdi.