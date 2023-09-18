Baniya müthişti

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Baniya, Beşiktaş derbisine damgasını vurdu. Yerli statüsünde oynayan Baniya 90 dakika boyunca 13 top uzaklaştırdı. 1 pas arası yaptı. 1 top kaptı. Girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanmasını bildi. Tüm bu şahane savunma istatistiklerinin yanında topu da çok iyi kullandı. Yüzde 79'luk pas isabeti yakaladı.
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Baniya, Beşiktaş derbisine damgasını vurdu. Yerli statüsünde oynayan Baniya 90 dakika boyunca 13 top uzaklaştırdı. 1 pas arası yaptı. 1 top kaptı. Girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanmasını bildi. Tüm bu şahane savunma istatistiklerinin yanında topu da çok iyi kullandı. Yüzde 79'luk pas isabeti yakaladı.