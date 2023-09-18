Ali Cabbar'lı gönderme

Trabzonspor, Beşiktaş'ın günlerdir transfer etmek için çabaladığı Nicolas Pepe'yi transferin son günlerinde kadrosuna katmıştı. Dünkü derbi öncesinde bordo-mavililer, Beşiktaş sahaya çıktığında "Ali Cabbar" şarkısını çaldı ve ezeli rakibine attığı çalım sebebiyle gönderme yaptı.
Trabzonspor, Beşiktaş'ın günlerdir transfer etmek için çabaladığı Nicolas Pepe'yi transferin son günlerinde kadrosuna katmıştı. Dünkü derbi öncesinde bordo-mavililer, Beşiktaş sahaya çıktığında "Ali Cabbar" şarkısını çaldı ve ezeli rakibine attığı çalım sebebiyle gönderme yaptı.