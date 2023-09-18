Abdülkadir tek devre

Fırtına'nın yıldızı Abdülkadir Ömür mücadeleye ilk 11'de başladı. Başarılı hücum oyuncusu Abdülkadir kasık bölgesinde sıkıntı yaşadığı için kenara alındı. Teknik direktör Nenad Bjelica, "Onu riske etmemek için devre arasında çıkarttık" dedi. Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna dahil olan Mahmoud Trezeguet 1 asistle oynadı.
Fırtına'nın yıldızı Abdülkadir Ömür mücadeleye ilk 11'de başladı. Başarılı hücum oyuncusu Abdülkadir kasık bölgesinde sıkıntı yaşadığı için kenara alındı. Teknik direktör Nenad Bjelica, "Onu riske etmemek için devre arasında çıkarttık" dedi. Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna dahil olan Mahmoud Trezeguet 1 asistle oynadı.