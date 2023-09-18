"3 puanı hak ettik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını vurguladı. "Hak ederek kazandığımız bir galibiyet oldu" diyen Hırvat teknik adam, "90 dakika domine ettik. Beşiktaş'a fırsat dahi vermedik. Daha iyiye gittiğimizi görebiliyoruz. Taraftarlarımız için söyleyecek söz bulamıyorum. Muhteşem bir destek verdiler. Yeni transferlerimizin de katılımıyla birlikte işlerin bizim için biraz daha kolaylaştığını ve seçme şansımızın arttığını ifade edebilirim. Şimdi çok daha geniş, iyi bir kadromuz var. Bu da işimizi daha kolaylaştırıyor" dedi.

DUYGU PATLAMASI YAŞADIM

Nenad Bjelica, Edin Visca'nın Beşiktaş derbisinde sonucu belirleyen 3. golünden sonra saha kenarında çılgınlar gibi sevinmesini ise şu sözlerle açıkladı: Kenarda maçı ben de oynuyorum. O yüzden üçüncü golden sonra çok sevindim. Duygularımı kenarda saklamıyorum. Üzerimizde baskı var, tansiyon yüksek. Taraftarlarımız stadı doldurmuş. Tribünlere gelen insanları mutlu etmek istiyorsunuz. Visca'nın attığı üçüncü gol galibiyetin habercisiydi. Bu yüzden duygu patlaması yaşadım. En azından taraftarlarımız, benim de gollere nasıl sevindiğimi gördü.