Yeniler sahnede

Trabzonspor'da Beşiktaş karşılaşması öncesinde gözler yeni transferlerin üzerinde olacak. Erken transferlerden Rayyan Baniya, Filip Benkovic, Mehmet Can Aydın'ın bugün yine 11'de başlaması bekleniyor. Son dönemin bomba transferlerinden ise Paul Onuachu'nun Enis Destan'dan formayı alacağı tahmin ediliyor. Hazır gelen isimlerden Batista Mendy'nin de sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Heyecan verici transferlerden olan Nicolas Pepe ise fiziksel bakımdan henüz hazır değil. 28 yaşındaki oyuncu hakkında kararı teknik direktör Nenad Bjelica maç saatinde verecek. Kadroya alıp, maçın son bölümünde oyuna sürme ihtimali de düşünülüyor.