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Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan Nicolas Pepe açıklaması!

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor kritik derbide Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi bordo mavililerde Nenad Bjelica dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 19:30 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 19:38
Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan Nicolas Pepe açıklaması!

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor kritik derbide Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadele öncesi bordo mavililerde Nenad Bjelica dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI:

Bugün stadyumumuz dolu olduğu için çok mutluyum. İnanılmaz bir ambiyans olacak. Bir galibiyet hediye etmek istiyoruz. Milli aradan önce önemli bir galibiyet aldık. 10 günlük bir çalışma sürecimiz oldu. Takım iyi çalıştı. Aramıza önemli isimler katıldı. Onuachu ve Mendy, ilk kez 11'de olacaklar. Önemli katkılar bekliyoruz. Pepe, sizin de bildiğiniz gibi takım antrenmanlarından uzak kaldı ve maçlarda oynamadı. Optimum hazır olması için birkaç haftaya ihtiyacı var. Katkıda bulunacağından şüphemiz yok. Biz de ona yardımcı olacağız bu konuda.

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