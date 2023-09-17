Trabzonspor'da Nenad Bjelica Beşiktaş galibiyetini yorumladı: Fırsat dahi vermedik!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-0'lık net bir skorla geçti.

Bordo-mavililere teknik direktör Nenad Bjelica, derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BJELICA'NIN SÖZLERİ:

Hak ederek aldığımız bir galibiyet. Maçın tamamını domine ettik. Savunma kısmında daha iyi işler yaptık. Bugün neredeyse rakibimize fırsat dahi vermeden maçı bitirdik.

Taraftarlarımız için söyleyecek söz bulamıyorum. 90 dakika, maç öncesi ve sonu da muhteşem bir destek verdiler. Oyuncularımızı da tebrik ediyorum.

Yeni transferlerimizin de katılımıyla birlikte işlerin bizim için biraz daha kolaylaştığını ve seçme şansımızın arttığını ifade edebilirim. Sakat oyuncularımız da vardı. Şimdi çok daha geniş, iyi bir kadromuz var. Bu da işimizi daha kolaylaştırıyor.