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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da tek yol zafer! İşte Bjelica'nın Beşiktaş derbisi 11'i

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçı Papara Park'ta oynanacak. Trabzonspor sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica, Türkiye kariyerindeki ilk derbisini kazanmak istiyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da tek yol zafer! İşte Bjelica'nın Beşiktaş derbisi 11'i

Nefesler tutuldu, gözler Trabzon'a çevrildi. Papara Park'ta bugün herkes susacak, Türkiye'nin iki lokomotif kulübünün süper yıldızları konuşacak. Bir tarafta ev sahibi Trabzonspor. 40 bin taraftarının desteğini arkasına alacak olan bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica 4 derbi maçından 1 beraberlik, 3 yenilgiyle çıktı. Bugün zinciri kırarak, Türkiye kariyerindeki ilk galibiyeti hedefliyor. Milli arada dersine çalıştı. Oyuncularına Beşiktaş'ın güçlü ve zayıf yönlerini ezlerletti. Deneyimli çalıştırıcı tam anlamıyla oyun planına sadık kalınmasını istedi.

MORALLİ GELİYORLAR

Beşiktaş cephesi de karşılaşmaya moralli hazırlandı. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde Trabzon'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Kartal'ı durdurma planlarını yaptı. Kartal'ın kanat atakları için özel önlemler aldı. Bunları öğrencilerine aktardı. Hırvat çalıştırıcı hücumda da derbi heyecanını bilen tecrübeli oyuncularını sahaya sürmeyi planlıyor. Bu tip maçları fazlasıyla oynamış futbolcularının derbinin altından kalkabileceğini hesaplıyor. Onların golleri ve asistleriyle 3 puana uzanmayı hedefliyor.

9 AYLIK GALİBİYET HASRETİ

Karadeniz Fırtınası, İstanbul'un üç Büyüklerine karşı 9 aydır galibiyet alamıyor. Son olarak Fenerbahçe'yi 2-0 yenmişlerdi. Nenad Bjelica yönetimindeki bordo-mavili oyuncular bugün kazanarak bu hasrete son vermek istiyorlar. Zirve yarışına da ortak olmayı hedefliyor.

EVİNDE İLK DERBİ

Trabzonspor bu sezon büyük maçları erken oynuyor. Sezonun 2. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Fırtına bugün de Beşiktaş'ı konuk edecek. Sezonun ilk iç saha derbisinde Trabzonspor'un hedefi 3 puanı hanesne yazdırmak olacak.

İŞTE TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ DERBİSİ MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Gedson, Rashica, Chamberlain, Muleka, Aboubakar

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