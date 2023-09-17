TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca: Harika bir galibiyet aldık!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

Bordo-mavililerin 2. golünü kaydeden Edin Visca, performansıyla alkış aldı.

Boşnak futbolcu karşılaşmanın ardından derbi galibiyetini değerlendirdi.

"HER ŞEYİ DOĞRU YAPTIK"

Visca, "Beşiktaş derbisinde harika bir galibiyet aldık. Her şeyi doğru yaptık. Beşiktaş'a karşı net bir galibiyet. Böyle devam etmek istiyoruz. Her türlü gol buluruz. Defansif olarak hep birlikte güçlü durmalıyız. Sonrasında bu sene yine güzel bir hikaye yazabiliriz." dedi.