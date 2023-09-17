Haberler Trabzonspor 15 milyon Euro'ya takımı yeniledi

15 milyon Euro'ya takımı yeniledi

Bordo-mavililer yaz transfer döneminde 10'u yabancı 6'sı yerli 16 ismi kadrosuna kattı. 15 milyon 200 bin euro harcama yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 06:50
15 milyon Euro'ya takımı yeniledi

Karadeniz temsilcisi başarısız geçen sezonun ardından kadrosunu büyük ölçüde yeniledi. Yaz transfer döneminin hareketli ekiplerinden olan bordo-mavililer 10'u yabancı, 6'sı yerli tam 16 transferle kadrosunu takviye etti. Trabzonspor bu planlama dahilinde bonservis ve kiralama bedeli olarak 15 milyon 200 bin euro'luk bir harcama yaptı. Karadeniz ekibi yerli pazarından önemli isimleri kadrosuna bağladı. Karagümrük'ten Rayyan Baniya, Altınordu'dan Onuralp Çevikan ve Alanyaspor'dan Umut Güneş bordo-mavili takıma katıldı. Teknik direktör Nenad Bjelica eskilerle yeni transferleri bir an önce kaynaştırarak güçlü bir takım oluşturmaya çalışıyor.

EN YÜKSEK KİRALIK PAUL ONUACHU OLDU

Fırtına 4 oyuncu da kiralama formülünü devreye soktu. Paul Onuachu için Southampton'a 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödedi. Filip Benkovic için Udinese'ye 500 bin euro, Mehmet Can Aydın için Schalke'ye 350 bin euro ödendi. Berat Özdemir ise Al İttifak'tan bedelsiz olarak yuvaya döndü.

PEPE'YE İMZA PARASI

Bonservis verilmeden transfer edilen oyunculardan yalnızca Nicolas Pepe'ye imza parası ödendi. 1 milyon 750 bin euro maaş ve 1 milyon 600 bin euro imza ücretiyle en maliyetli futbolcu oldu. Bonservissiz olarak Fountas, Fernandez, Kourbelis, Göktan ve Bakic ile birlikte bu sezon toplam 6 oyuncu transfer edilmiş oldu.

MENDY EN PAHALISI

Karadeniz temsilcisi 12 oyuncuyu bonservisleriyle kadrosuna kattı. En yüksek ücret Batista Mendy için ödendi. 4+1 yıllık kontrat yapılan Mendy için Angers kulübüne 4.4 milyon euro ödendi. Mislav Orsic 2.4 milyon euro'ya geldi. Umut Güneş için de 2.3 milyon euro'luk bir bonservis bedeli kulübün kasasından çıktı.

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