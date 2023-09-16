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Zirve Mendy’nin

Geçen haftaya kadar yıldız takviyesi konusunda eleştirilen bordomavililer, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Pepe, Onuachu, Mendy, Berat'ı alarak taraftarını coşturdu. İlk etapta kadrosuna Kourbelis, Fernandez gibi oyuncuları bonservis bedeli ödemeden katan Karadeniz devi, lig başladıktan sonra kesenin ağzını açtı. Bordo-mavili kulüp, 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Mendy'yi için 4.4 milyon euro karşılığında Angers'tan aldı. 23 yaşındaki defansif orta sahayı getirerek bu sezon en yüksek bedelli oyuncu transferini gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Zirve Mendy’nin

Geçen haftaya kadar yıldız takviyesi konusunda eleştirilen bordomavililer, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Pepe, Onuachu, Mendy, Berat'ı alarak taraftarını coşturdu. İlk etapta kadrosuna Kourbelis, Fernandez gibi oyuncuları bonservis bedeli ödemeden katan Karadeniz devi, lig başladıktan sonra kesenin ağzını açtı. Bordo-mavili kulüp, 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Mendy'yi için 4.4 milyon euro karşılığında Angers'tan aldı. 23 yaşındaki defansif orta sahayı getirerek bu sezon en yüksek bedelli oyuncu transferini gerçekleştirdi.

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