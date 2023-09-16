Fode Koita Sivasspor’a gitti

Fırtına'nın 2021-22'de renklerine bağladığı ve geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren Koita, Trabzonspor'dan ayrıldı. Kadro dışı kalan oyuncu, Sivas ile el sıkıştı. Kulüpler arasındaki anlaşmaya göre Sivas ekibi, Koita'nın maaşının 400 bin euro'luk kısmını karşılayacak, geri kalan kısmını ise Trabzonspor ödeyecek.
Fırtına'nın 2021-22'de renklerine bağladığı ve geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren Koita, Trabzonspor'dan ayrıldı. Kadro dışı kalan oyuncu, Sivas ile el sıkıştı. Kulüpler arasındaki anlaşmaya göre Sivas ekibi, Koita'nın maaşının 400 bin euro'luk kısmını karşılayacak, geri kalan kısmını ise Trabzonspor ödeyecek.