Daha güçlüyüz

Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, dün idman öncesi açıklamalarda bulundu. Beşiktaş derbisine hazır olduklarını belirten Hırvat hoca, kadroyu önemli ölçüde tamamladıklarını söyledi. Bjelica, "Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ve milli takımdan dönen oyuncularımız oldu. Henüz tamamlanmadık. Bugün (dün) Denswil aramıza katılacak, o da dönünce tamamlanmış olacağız. Hafta boyunca iyi bir çalışma fırsatı bulduk, iyi hazırlandık. Beşiktaş derbisine tam olarak hazırız ve maçı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

ÖNEMLİ İŞLER YAPACAĞIZ

Yeni katılan oyuncularla takımı üst seviyeye çekeceklerini belirten Nenad Bjelica, "Önemli futbolcuları aramıza katabildiğimiz için mutluyum. Bu isimler Trabzonspor'u seçtiler. Takımımızı eskisinden çok daha güçlü hale getireceğiz. Önemli işler çıkaracağız. Bu seneki transferlerle iyi bir karışım elde ettik. Hem genç hem de uluslararası arenada önemli işler başarmış, değerli isimleri aldık. Mehmet, Enis, Göktan ve Bakic gibi gençler ileride herkesin konuşulacağı oyuncular. Umut ve Batista Mendy yine aynı şekilde hem şu an hem de gelecek adına onları yatırım olarak görüyoruz. Kadromuz iyi oldu" dedi.

PEPE'NİN DURUMUNA BAKACAĞIZ

Pepe'nin ayrı çalışmasını değerlendiren Bjelica, "Uzun süredir takım idmanlarından ayrı olduğu için bir süreç devam ediyor. Geldiğinden beri 3 idmanda bizimle çalıştı ama dünkü (önceki gün) idmandan sonra ufak bir rahatsızlık hissetti. Durumuna, nasıl hissettiğine bakacağız. Derbide olup olamayacağını göreceğiz" dedi.

90 DAKİKA DESTEKLESİNLER

Taraftarlara maç öncesi seslenen Bjelica, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizimler beraber olmalarını, 90 dakika boyunca bizi destekleyerek zaferin en büyük pay sahibi olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

BARDHI GOLLERİNE DEVAM ETMELİ

Enis Bardhi'nin ülkesinin milli takımındaki performansını da değerlendiren teknik direktör Bjelica, şunları söyledi: "Gol ve asistlerine devam edebilmesini umuyoruz. Oyuncu mutlu, antrenörü ona güveniyor, o da bunun karşılığını vermeye çalışıyor."

BAKIC İDMANA ÇIKTI

Trabzonspor'un son transferlerinden Ognjen Bakic de yeni takımına katılıp, Beşiktaş maçı hazırlıklarında yer aldı. Genç futbolcu arkadaşları ile tanıştı

5 EKSİKLE ÇALIŞTILAR

Sakatlığı süren Hüseyin ve Orsic, arka adalesinde ağrı yaşayan Teklic, mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan Göktan ve kendisi için planlanan özel antrenman sebebiyle Pepe takımla idmana çıkmadı. Uzun süreli sakatlıktan çıkan Fernandez ayrı çalıştı. Milli takımdan dönen Larsen takımla idman yaptı.