Abdülkadir Ömür derbiyi bekliyor

Abdülkadır Ömür, 5-1 kazanılan Kasımpaşa maçında Bardhi ve Benkovic'e asist yaparak zafere ortak olmuştu. 24 yaşındaki maestro, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir deplasman maçında iki asist birden yapmıştı. Ligde toplamda 3 asiste ulaşan 1.68 boyundaki futbolcu, iyi futbolunu Beşiktaş derbisinde de devam ettirmek ve takımını galibiyete taşımak istiyor.
Abdülkadır Ömür, 5-1 kazanılan Kasımpaşa maçında Bardhi ve Benkovic'e asist yaparak zafere ortak olmuştu. 24 yaşındaki maestro, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir deplasman maçında iki asist birden yapmıştı. Ligde toplamda 3 asiste ulaşan 1.68 boyundaki futbolcu, iyi futbolunu Beşiktaş derbisinde de devam ettirmek ve takımını galibiyete taşımak istiyor.