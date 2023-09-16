Haberler Trabzonspor Abdülkadir Ömür derbiyi bekliyor

Abdülkadir Ömür derbiyi bekliyor

Abdülkadır Ömür, 5-1 kazanılan Kasımpaşa maçında Bardhi ve Benkovic'e asist yaparak zafere ortak olmuştu. 24 yaşındaki maestro, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir deplasman maçında iki asist birden yapmıştı. Ligde toplamda 3 asiste ulaşan 1.68 boyundaki futbolcu, iyi futbolunu Beşiktaş derbisinde de devam ettirmek ve takımını galibiyete taşımak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Abdülkadir Ömür derbiyi bekliyor
Abdülkadır Ömür, 5-1 kazanılan Kasımpaşa maçında Bardhi ve Benkovic'e asist yaparak zafere ortak olmuştu. 24 yaşındaki maestro, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir deplasman maçında iki asist birden yapmıştı. Ligde toplamda 3 asiste ulaşan 1.68 boyundaki futbolcu, iyi futbolunu Beşiktaş derbisinde de devam ettirmek ve takımını galibiyete taşımak istiyor.
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