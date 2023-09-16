Haberler Trabzonspor 9 aylık derbi hasreti bitmeli

9 aylık derbi hasreti bitmeli

9 ay önce Fenerbahçe’yi yenerek son derbi galibiyetini alan Trabzonspor, yarın Beşiktaş’ı mağlup ederek hasreti bitirmek istiyor. Tüm takım artık 3 puana kilitlendi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
9 aylık derbi hasreti bitmeli

Trabzonspor, 9 ay önce oynadığı Fenerbahçe maçında aldığı galibiyet sonrasında çıktığı 4 derbiden 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. Bu sezon Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo mavililer, geçen sezon Nenad Bjelica yönetiminde Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetmişti. Yine önceki sezonda İhsan Derelioğlu yönetiminde Beşiktaş müsabakasından golsüz ayrılan Karadeniz devi, geçen sezon Galatasaray'a karşı Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı maçtan da 2-1 mağlup ayrılmıştı. Son derbi galibiyetini 24 Aralık 2022'de evinde oynadığı Fenerbahçe maçında alan bordo mavililer, Avcı yönetiminde bu müsabakadan 2-0'lık skorla ayrılmıştı. Fırtına, yarın Beşiktaş'ı Paparapark'a ta yenerek hasreti bitirmek istiyor.

GİDİŞATI NOKTALADI

İstanbul ekiplerine karşı geçen sezondan bu yana deplasmanda galip gelemeyen bordo-mavililer, 1 yılı bulan şanssızlığını Kasımpaşa karşısında kırmıştı. Artık sıra şimdi derbi galibiyet hasretine de Beşiktaş karşısında yarın son vermek.

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