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Uğurcan'ın yanındayız

Pervanoğlu takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın milli takımdaki performansına yönelik sosyal medyadaki eleştirilere değinerek, şunları kaydetti: "Beşiktaş maçı öncesinde kaptanımız Uğurcan Çakır fazlasıyla gündemde.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
Uğurcan'ın yanındayız
Pervanoğlu takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın milli takımdaki performansına yönelik sosyal medyadaki eleştirilere değinerek, şunları kaydetti: "Beşiktaş maçı öncesinde kaptanımız Uğurcan Çakır fazlasıyla gündemde. Biz her zaman olduğu gibi bugün de yarın da kaptanımızın yanındayız. Umuyoruz ki maçın hakemi adaletli bir yönetim sergiler. Türk futbolunda birçok hakem faciasının bizzat içinde bulunmuş ve en çok mağdur edilen kulübü olduğumuz için bu konuda çok temkinliyiz."
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