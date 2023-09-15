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TRABZONSPOR HABERLERİ - Bjelica'dan Pepe ve Koita açıklaması!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Nicolas Pepe ve Fode Koita'nın son durumuna ilişkin bilgi verdi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 11:21
TRABZONSPOR HABERLERİ - Bjelica'dan Pepe ve Koita açıklaması!

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hırvat çalıştırıcı, yeni transfer Nicolas Pepe'nin Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağına ve Fode Koita'nın son durumuna ilişkin soruları yanıtladı.

PEPE BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Bjelica, "Nicolas Pepe uzun süredir takım antrenmanı yapmamıştı. Onun için süreç devam ediyor. Dün yapılan antrenman sonrası ufak bir rahatsızlığı oldu. Özel program ile çalışmalarını sürdürüyor. Pazar günü bizimle olup olamayacağını göreceğiz." dedi.

"KOITA İÇİN TAKIM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Koita'nın takımdan ayrılacağı söylentilerine de değinen Hırvat teknik adam, "Fode Koita için takım bulmaya çalışıyoruz. Görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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