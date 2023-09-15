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SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Thiago Alcantara bombası!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin transferin bitmesine kısa bir süre kala yıldız futbolcu Thiago Alcantara için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Thiago Alcantara bombası!

Yeniden Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk potasına girmek için atağa kalkan Trabzonspor, transferin son günlerinde fırtına koparmıştı. Batista Mendy, Paul Onuachu takviyeleri taraftarı heyecanlandırırken, Nicolas Pepe bombası coşkuyu tavan yaptırmıştı. Artık transferde son güne girdik ve bordo-mavili yönetim, kapanışı da büyük bir hamle ile yapmak istiyor. Bu isim Liverpool'un dünyaca ünlü 8 numarası Thiago Alcantara. İngiliz devinde düzenli olarak forma giyemeyen dünyaca yıldız futbolcu için yönetim son girişimleri yaptı ancak bu transfer kolay değil.

BUGÜN CEVAP BEKLENİYOR

Tecrübeli futbolcunun Avrupa ve Suudi Arabistan'da transfer döneminin kapanması nedeniyle seçenekleri azalsa da maliyeti çok yüksek. 32 yaşındaki orta saha bu sezon Liverpool'da forma şansı bulamadı. Premier Lig kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek İspanyol süper yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Trabzonspor, Thiago Alcantara için transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala dün son bir hamle daha yaptı ve imza parası teklif edildi. Artık bugün tecrübeli futbolcudan cevap bekleniyor. Böylece Trabzonspor, transferi bonservis parası ödemeden bitirmeyi deneyecek.

ZİRVEDEN HİÇ İNMEDİ

Thiago, kariyeri boyunca Avrupa'nın zirvesinden hiç inmedi. Şu anda Liverpool'da görev yapan Thiago, daha önce ise Barcelona altyapısında yetişmiş, Katalan ekibinde birkaç sene forma giydikten sonra Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

Kupa koleksiyoncusu Eylül ayında coştu 1.74 boyundaki yıldızın ayrıca bir kupa koleksiyonu mevcut. Başta 2 kez Şampiyonlar Ligi kazanan 32 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar toplamda 32 kupa kazanmayı başardı.

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