Haberler Trabzonspor SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Umut Güneş tamam

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Umut Güneş tamam

Son dönemdeki transfer bombalarıyla ses getiren bordo-mavili takım 23 yaşındaki oyuncuyla da anlaştı. Umut Güneş bugün imzayı atacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Umut Güneş tamam

Transfer son dönemde yaptığı hamlerlerle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor, kadrosunu yerli bir isimle daha güçlendirdi. Bordo-mavililer, Alanyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş'i de renklerine bağladı. Karadeniz ekibi, Alanyaspor ile yaptığı son görüşmede oyuncunun bonservisi konusunda anlaşmaya vardı. Ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapan Umut'un bugün Trabzon'a gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Anlaşma detayları da bugün netleşecek.

FUTBOLA ALMANYA'DA BAŞLADI

Almanya doğumlu olan Umut Güneş, futbola amatör olan TSG Balingen'in alt yapısında başladı. 14 yaşında Stuttgart'ın dikkatini çeken ve bu takıma transfer olan Umut, 2019'a kadar Almanya'da futbol hayatını sürdürdü. 2019-20 yaz döneminde Alanyaspor'a transfer olan orta saha oyuncusu, turuncu-yeşilli formayla çıktığı 95 resmi maçta 6 gol atıp 5 de asist yaptı. Alt yaş kategorilerinde 38 kez Türk Milli Takımı formasını da giyen Umut Güneş, burada 3 gol attı. Genç oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor.

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