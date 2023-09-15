Haberler Trabzonspor SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Fode Koita ile yollarını ayırdı!

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Fode Koita ile yollarını ayırdı!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Fode Koita'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Koita Sivasspor ile sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 20:23 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 20:32
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Fode Koita ile yollarını ayırdı!

Türkiye'de transferin bitmesine saatler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig'in devlerinden Trabzonspor'da bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer, Fode Koita'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Fode Koita arasındaki 28.06.2021 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Öte yandan Koita'nın yeni adresi de belli oldu.

32 yaşındaki Gineli futbolcu, Sivasspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp transferi "EMS Yapı Sivasspor'umuz, forvet oyuncusu Fode Koita ile 2023-24 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Gineli futbolcu İstanbul'da As Başkanımız Yusuf Bozatlı'nın katılımı ile resmi sözleşmeye imza attı." sözleriyle duyurdu.

DİĞER
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu yeni aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan deprem şurasında kentsel dönüşüm çağrısı
Transferler sahaya çıkıyor! İşte Buruk'un 11'i
Bugün günlerden 6 numara! 6 futbolcu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fode Koita ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı
Fırtına yeni transferini KAP'a bildirdi!
ÖGG sınav sonuçları sorgula 2023
SURVIVOR ALL STAR 10. YARIŞMACI BELLİ OLDU
Mevlid Kandili ne zaman 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tahkim Kurulu'ndan Emre Kocadağ kararı! Tahkim Kurulu'ndan Emre Kocadağ kararı! 20:11
Başakşehir'den flaş transfer! Başakşehir'den flaş transfer! 19:27
Sivasspor A.Gücü maçına hazırlanıyor Sivasspor A.Gücü maçına hazırlanıyor 19:22
Cimbom Avrupa devini ikna edemedi! Cimbom Avrupa devini ikna edemedi! 19:03
Hasan Ali Kaldırım: Hislerim tarifsiz! Hasan Ali Kaldırım: Hislerim tarifsiz! 18:49
G.Saray'ın yıldızı Süper Lig ekibine transfer oluyor! G.Saray'ın yıldızı Süper Lig ekibine transfer oluyor! 18:16
Daha Eski
Milli voleybolcudan flaş kariyer kararı! Milli voleybolcudan flaş kariyer kararı! 17:52
Transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları Transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları 17:31
Fode Koita ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı Fode Koita ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı 16:46
Fenerbahçe'de sakatlık! 6 numara... Fenerbahçe'de sakatlık! 6 numara... 16:43
Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 16:43
Al Khaleej - Al Fateh maçı saat kaçta? Al Khaleej - Al Fateh maçı saat kaçta? 16:34