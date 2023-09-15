Haberler Trabzonspor SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Umut Güneş'in transferini açıkladı!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Umut Güneş'in transferini açıkladı!

Son dakika: Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililer, Alanyaspor forması giyen Umut Güneş ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 15:21 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 15:27
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Umut Güneş'in transferini açıkladı!

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bordo mavililer, Alanyaspor forması giyen Umut Güneş ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada;

Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in, Kulübümüze transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alanyaspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.

Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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