SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Trabzonspor Umut Güneş'in transferini açıkladı!

Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Bordo mavililer, Alanyaspor forması giyen Umut Güneş ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Bordo mavililerden yapılan açıklamada;
Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
SÖZLEŞME DETAYLARI
Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in, Kulübümüze transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alanyaspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2.300.000.-Eur 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir.
Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.