Eylül ayında coştu

Transfer döneminde yaz ayları G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yıldız imzalarıyla geçerken Trabzonspor eylüle birlikte atağa kalktı. Bordo-mavililer, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından 3 önemli oyuncuyu kadrosuna katarak, şampiyonluk yarışındaki rakiplerine meydan okudu. Açılışı 4.4 milyon euro bonservisle Angers'ten alınan Batista Mendy ile yapan Fırtına, 23 yaşındaki Fransız oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. İkinci hamle ise 'fırsat transferi' Pepe ile geldi.

1 YILLIK İMZA ATTI

Arsenal kulübünün 2019 yılında 80 milyon euro'ya aldığı Nicolas Pepe, İngiliz ekibiyle sözleşmesini feshettikten sonra bonservis bedelsiz olarak 1 yıllık imza attı. Pepe'ye 1 milyon 750 bin euro maaş, 1 milyon 600 bin euro imza ücreti olmak üzere toplamda 3 milyon 350 bin euro ödenecek. 3. yıldız ise Southampton'dan kiralanan Paul Onuachu. 2.01'lik Nijeryalı dev santrfor bordo mavili takımın yeni gol umudu olacak.

KONTENJAN SORUNU

Yıldızları peş peşe kadrosuna katan Trabzonspor'da yabancı oyuncu sayısı 17'ye yükseldi. Bakic'i kiralayacak bordo-mavililer, Koita'nın yanı sıra sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Orsic'in de lisansını çıkarmayacak. Fernandez ve Kourbelis'ten birinin ayrılığı dillendirilse de düşük bir ihtimal.