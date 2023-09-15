Bjelica ilk peşinde 18 Nisan'da Fırtına'da teknik adamlık koltuğuna oturan ve 149 gündür bordo-mavili takımın başında bulunan Nenad Bjelica, bu süreçte oynanan 12 maçta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet elde etti. Hırvat hoca, geçtiğimiz sezon deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşmasını 3-1 ve bu sezon oynadığı Galatasaray müsabakasını ise 2-0 kaybetmişti. Pazar günü Beşiktaş'ı mağlup ederek ilk derbi galibiyetini almak istiyor.

Hocanın eli güçlendi.

Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Baniya, Mehmet Can Aydın, Göktan Gürbüz, Berat transferlerinin ardından son olarak Pepe, Mendy ve Onuachu'yu da renklerine bağlayan Fırtına, Nenad Bjelica'nın elini güçlendirdi. Hırvat teknik direktörün artık tek hedefi Beşiktaş galibiyeti.

Sakatlığı bulunan sol kanat Trezeguet, sol bek Eren ve ön libere Kourbelis, milli arada tamamen iyileşti. Karadeniz devi, 3 oyuncusunu da Beşiktaş derbisinde kullanabilecek. Bjelica, siyah-beyazlılar karşısında Trezeguet'yi kadroda görmeyi çok istiyordu.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Nenad Bjelica yönetiminde çalışan bordo mavililer, idmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yaptı. Koordinasyon ve sonuçlandırma çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.